В Ингушетии банковский клерк похитил из кассы 35 млн рублей

В Ингушетии сотрудник банка стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в краже 35 млн рублей из кассы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился заместитель управляющего региональным отделением одного из банков, он сообщил, что в ходе ревизии в кредитном учреждении была обнаружена недостача 35 млн рублей.

«Оперативники уголовного розыска республиканской полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в совершении кражи задержали руководителя кассы — 35-летнего жителя Магаса», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, сотрудник банка еще в январе 2023 года похитил наличные и вынес их в пакете. Чтобы скрыть преступление, он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о расходовании средств на различные цели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Местонахождение украденных денег устанавливается.

Ранее в Екатеринбурге мошенник устроился в банк и украл из него 200 млн рублей.