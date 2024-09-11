Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии банковский клерк похитил из кассы 35 млн рублей

В Ингушетии работника банка подозревают в краже 35 млн рублей из кассы

close
Shutterstock

В Ингушетии сотрудник банка стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в краже 35 млн рублей из кассы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился заместитель управляющего региональным отделением одного из банков, он сообщил, что в ходе ревизии в кредитном учреждении была обнаружена недостача 35 млн рублей.

«Оперативники уголовного розыска республиканской полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в совершении кражи задержали руководителя кассы — 35-летнего жителя Магаса», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, сотрудник банка еще в январе 2023 года похитил наличные и вынес их в пакете. Чтобы скрыть преступление, он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о расходовании средств на различные цели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Местонахождение украденных денег устанавливается.

Ранее в Екатеринбурге мошенник устроился в банк и украл из него 200 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами