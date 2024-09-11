Россиянка, бросившая младенца на парковке, отделалась условным сроком

В Туле огласили приговор местной жительнице, которая в состоянии наркотического опьянения забыла на парковке младенца в коляске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Туле завершился судебный процесс над матерью, оставившей двухмесячного ребенка в коляске на парковке. Как удалось установить и доказать следствию, 25-летняя женщина, 16 июня вышла на вечернюю прогулку с младенцем и оставила коляску во дворе, где были припаркованы машины.

Ребенка нашли прохожие и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Отыскать мать удалось только спустя сутки, полицейским она заявила, что не помнит, как оставила ребенка. В ходе расследования женщина полностью признала свою вину.

Приговором суда ей назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.

До этого в Бурятии женщина жестоко избила трехмесячного младенца из-за плача. Россиянка схватила мальчика, ударила его рукой по лицу и бросила на пол. Затем она подняла ребенка, положила его на край кровати и уснула.

Ранее в Удмуртии неизвестные выбросили младенца в выгребную яму.