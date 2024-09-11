В Гидрометцентре заявили о высокой пожарной опасности в европейской части России

Из-за жары и отсутствия осадков на территории европейской части России сохраняются чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ученый отметил, что на европейской территории страны из-за высоких температур практически повсеместно присутствуют четвертый и пятый классы пожарной опасности. Это происходит потому, что температура воздуха высокая, а дождей нет.

При этом Вильфанд уточнил, что в азиатской части России, начиная от Урала, нет территорий с пятым классом пожарной опасности. Четвертый класс встречается лишь на небольших территориях на северо-востоке Якутии и на юге Хабаровского края.

29 августа сообщалось, что лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды.

Ранее пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории.