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В Гидрометцентре заявили о высокой пожарной опасности в европейской части России

Вильфанд: жара в европейской части России сохраняет высокую опасность пожаров

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Телеграм-канал «Алексей Богодистов»

Из-за жары и отсутствия осадков на территории европейской части России сохраняются чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ученый отметил, что на европейской территории страны из-за высоких температур практически повсеместно присутствуют четвертый и пятый классы пожарной опасности. Это происходит потому, что температура воздуха высокая, а дождей нет.

При этом Вильфанд уточнил, что в азиатской части России, начиная от Урала, нет территорий с пятым классом пожарной опасности. Четвертый класс встречается лишь на небольших территориях на северо-востоке Якутии и на юге Хабаровского края.

29 августа сообщалось, что лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды.

Ранее пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории.

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