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Пассажирские поезда направили в объезд из-за схода с рельсов состава в Белгородской области

Гладков: поезда направили в объезд из-за схода с рельсов состава под Белгородом

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Shutterstock/JetKat

Пассажирские поезда отправлены в объезд из-за схода в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд», — заявил он.

Чиновник также подтвердил, что сход грузового поезда с путей произошел в результате «незаконного вмешательства в работу» железнодорожного транспорта. Он отметил, что никто не пострадал.

Губернатор добавил, что информация о последствиях случившегося уточняется. На месте работают оперативные службы.

До этого в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) сообщили, что сход с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда произошел в Белгородской области. Инцидент случился 10 сентября в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. Причиной стало «вмешательство в работу» железнодорожного транспорта, заявили в ЮВЖД.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Санкт-Петербурге.

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