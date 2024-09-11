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На Бали запретили строить новые отели

Индонезия ввела мораторий на строительство новых отелей на Бали

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Antara Foto/Nyoman Hendra Wibowo/Reuters

Индонезия приостановила строительство новых отелей в некоторых районах Бали из-за опасений по поводу чрезмерной застройки одного из самых популярных туристических направлений. Об этом пишет Reuters.

Туризм на Бали восстановился после пандемии COVID, но у властей растет обеспокоенность по поводу нагрузки, которую туристы оказывают на местную инфраструктуру, окружающую среду и культуру.

Хермин Эсти, высокопоставленный чиновник Координационного министерства по морским делам и инвестициям, сообщил агентству Reuters, что правительство согласилось ввести мораторий на строительство новых отелей, вилл и ночных клубов.

Сроки пока моратория неясны. Старший министр Лухут Панджайтан, по информации новостного сайта Detik, заявил, что мораторий может оставаться в силе до десяти лет. В прошлом году на Бали уже работал 541 отель, в в 2019 году - только 507.

Число иностранных туристов на Бали резко возросло после снятия ограничений, связанных с пандемией: по данным статистического бюро Индонезии, в первой половине этого года через аэропорт Бали на остров прибыло 2,9 млн иностранных туристов. Однако это также принесло и проблемы: дорожный трафик, строительство и гнев на грубых туристов. Остров стал особенно популярен среди цифровых кочевников, которые часто остаются на длительные периоды времени.

Ранее россиянам назвали популярные экзотические направления для путешествий зимой.

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