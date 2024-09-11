Академик РАО рассказала, что поможет сохранить мир

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик Российской академии образования (РАО), заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская заявила, что для сохранения мира надо развивать альтруизм, примеры которого можно видеть и у животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что если наш мир такой, чтобы всех уничтожить, а самому выиграть — тогда альтруизм не годится, а если мир другой — то подобный подход очень даже подходит.

По ее словам, нравственный облик человечества со временем не эволюционировал и не улучшился. Она напомнила о сравнительно недавних в масштабах человеческой истории жестокостях «красных кхмеров» или перерезании горла на камеры с последующей демонстрацией этого на экранах террористами.

До этого испанские палеоантропологи из Университета Алькала обнаружили, что неандертальцы демонстрировали такое социальное поведение, как сострадание к тяжелобольным детям.

Выводы ученых основаны на анализе окаменевших останков небольшой группы представителей этого родственного людям вида, живших в пещере Кова-Негра в провинции Валенсия на территории современной Испании между 273 тыс. и 146 тыс. лет назад.

Ранее психологи выяснили, что летние лагеря способствуют развитию альтруизма у детей.