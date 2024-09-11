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Академик РАО рассказала, что поможет сохранить мир

Академик РАО Черниговская: сохранить мир поможет развитие альтруизма

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Depositphotos

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик Российской академии образования (РАО), заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская заявила, что для сохранения мира надо развивать альтруизм, примеры которого можно видеть и у животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что если наш мир такой, чтобы всех уничтожить, а самому выиграть — тогда альтруизм не годится, а если мир другой — то подобный подход очень даже подходит.

По ее словам, нравственный облик человечества со временем не эволюционировал и не улучшился. Она напомнила о сравнительно недавних в масштабах человеческой истории жестокостях «красных кхмеров» или перерезании горла на камеры с последующей демонстрацией этого на экранах террористами.

До этого испанские палеоантропологи из Университета Алькала обнаружили, что неандертальцы демонстрировали такое социальное поведение, как сострадание к тяжелобольным детям.

Выводы ученых основаны на анализе окаменевших останков небольшой группы представителей этого родственного людям вида, живших в пещере Кова-Негра в провинции Валенсия на территории современной Испании между 273 тыс. и 146 тыс. лет назад.

Ранее психологи выяснили, что летние лагеря способствуют развитию альтруизма у детей.

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