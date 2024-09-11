В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) заявили, что сход с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда произошел в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮВЖД.

В публикации отмечается, что инцидент произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. Сход случился из-за «вмешательства в работу» железнодорожного транспорта.

По предварительной информации ЮВЖД, пострадавших в инциденте нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

9 сентября сообщалось, что Генпрокуратура предложила Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер на железнодорожных переездах, а также принять другие меры для снижения аварийности.

В частности, надзорный орган хочет внести коррективы в порядок оборудования переездов автоматическими камерами и оснастить переезды «устройствами, препятствующими несанкционированному проезду». Кроме того, Генпрокуратура призывает включить в практическую часть экзамена на получение водительских прав подобные маршруты.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге.