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Француз, которого судят за массовое изнасилование жены, госпитализирован

Обвиняемый в массовом изнасиловании жены Пелико освобожден из-за болей в животе

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Freepik.com

Француз, которого судят за вербовку незнакомцев для изнасилования его жены, когда та находилась под воздействием наркотиков, 11 сентября вновь предстанет перед судом после госпитализации. Об этом сообщил председательствующий на процессе судья, пишет The Guardian.

С прошлой недели начался судебный процесс над 71-летним Домиником Пелико по обвинению в неоднократном изнасиловании и привлечении десятков незнакомцев к насилию над своей женой, накаченной сильным воздействием седативных препаратов. Причем изнасилования происходили в ее собственной постели в период с 2011 по 2020 год.

Еще пятьдесят мужчин в возрасте от 26 до 74 лет также предстают перед судом по обвинению в причастности к делу, которое ужаснуло Францию, пишет издание.

Главный обвиняемый, который признал выдвинутые против него обвинения, должен был быть допрошен 10 сентября днем. Но в понедельник он выглядел больным, опирался на трость и скамью для подсудимых — он не мог стоять. В итоге он был освобожден из зала суда после того, как его адвокат Беатрис Заварро заявила о резкой боли в животе у ее клиента.

Заварро сообщила позже, что его клиента госпитализировали, добавив, что «продолжать процесс без его присутствия не имеет смысла».

Госпитализация вызвала предположения, что судебный процесс может быть отложен, однако председательствующий судья заявил, что процесс может продолжаться по плану.

Судья Роджер Арата рассказал, что ему вручили медицинскую справку, в которой говорится, что Пелико может вернуться к своей обычной повседневной деятельности, и его состояние разрешает перевод из тюремной камеры в зал суда.

Пока неясно, когда судья вызовет Пелико для дачи показаний. Заварро заявила, что ее клиент никоим образом не «уклоняется» от суда.

Эксперты на первом заседании описали Пелико как эгоистичного манипулятора, лишенного эмпатии и страдающего раздвоением личности.

Его бывшая жена, 71-летняя Жизель Пелико поделилась, что ее беспокоили странные провалы в памяти в течение многих лет, пока полиция случайно не раскрыла ее массовые изнасилования, когда ее супруга случайно поймали за съемкой под женскими юбками в местном супермаркете.

Судебный процесс открыт для публики по просьбе жертвы с целью повышения осведомленности об использовании наркотиков для совершения сексуального насилия.

Ранее в Канаде суд встал на сторону мужчины, который потребовал компенсацию за сексуализированное насилие со стороны жены.

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