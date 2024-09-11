В Германии загорелся химзавод

Сильный пожар вспыхнул во вторник на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург, район инцидента заволокло густым дымом. Об этом сообщает Bild.

В публикации подчеркивается, что в районе Марксло в Дуйсбурге над заводом заметили большой столб дыма. В компании подтвердили, что приблизительно в 16:20 (17:20 мск) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар.

Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из-за едкого облака дыма, отмечает издание. Городские власти утверждают, что пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

По данным издания, на месте произошедшего работают пожарные, но ожидать ликвидации огня в ближайшее время не приходится.

В августе в Эстонии на химзаводе в городе Кохтла-Ярве произошел взрыв при загрузке в грузовой автомобиль побочного продукта производства сланцевого масла. В результате загорелись автомобиль и помещение.

Водителя грузовика доставили в больницу с ожогами. Пожар удалось ликвидировать к 22 часам.

Ранее в США произошел взрыв на химическом предприятии.