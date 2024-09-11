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В Гидрометцентре оценили температуру летом 2024 года

Вильфанд: текущее лето стало самым жарким в мире

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошедшее лето стало самым жарким за весь период наблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Всемирной метеорологической организации, август оказался самым жарким месяцем, месяц завершил «самое жаркое» лето за весь период инструментальных наблюдений, подчеркнул Вильфанд.

По его словам, температурная норма была превышена на 1,5°C по сравнению с доиндустриальными значениями уже 13-й месяц подряд.

Синоптик добавил, что количество опасных явлений увеличивается очень сильно, когда температура так повышается.

Ранее ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус назвал 10 сентября в Москве самым жарким за последние 75 лет.

Перед этим самым теплым считалось 10 сентября 1972 года, когда был зарегистрирован подъем температуры до 25,8°С.

Накануне Леус рассказал, что 1 сентября 2024 года стало самым жарким первым днем осени в Москве в XXI веке.

Ранее москвичам посоветовали на время отложить осенние куртки.

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