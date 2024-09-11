В главке МВД Петербурга раскрыли многомиллионное мошенничество

Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал подозреваемым в крупном мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей, пишет РБК, ссылаясь на ведомство. По данным 47News, речь идет о 40-летнем подполковнике полиции Денисе Хрупине.

Как сообщается, потерпевшим оказался крупный бизнесмен, которому в 2022 году мошенники предложили купить земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, относящийся к лесному фонду и являющийся федеральной собственностью. За 45 млн рублей злоумышленники пообещали добиться перевода земельного участка в категорию сельхозугодий и помочь предпринимателю получить его в собственность.

Мошенники долгое время говорили бизнесмену, что процесс лоббирования идет успешно, и получали от него части требуемой суммы. Когда предприниматель заподозрил обман, он уже перевел злоумышленникам 31,5 млн руб.

В МВД заявили, что оперативники собственной безопасности полицейского главка в ходе расследования этого преступления установили подозреваемых в афере, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. Эта информация сразу была передана в следственные органы. На основании материалов оперативной работы было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как пишет 47news, этот земельный участок площадью 9 га расположен в районе поселка Лесколово, его кадастровая стоимость — 91 млн руб. Помимо Хрупина, фигурантами дела стали 42-летний петербуржец Константин Ошлаков и 39-летний житель Кировского района Ленинградской области Антон Пустовит. По информации издания, сотрудники ФСБ провели обыски в квартире подполковника, он задержан.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в махинациях с квартирами в Кронштадте.