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Найденную под Петербургом больную нерпу не удалось спасти

Ветеринары не смогли спасти ладожскую нерпу, найденную под Петербургом

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Телеграм-канал «Nerpa SPb»

Обнаруженную больную ладожскую нерпу на берегу озера не смогли спасти. Об этом сообщила организация «Фонд друзей балтийской нерпы».

Нерпу в плохом состоянии привезли в Центр помощи редким видам морских млекопитающих в Репино. Это была молодая самка возрастом 4-5 лет, которая страдала от истощения, высокой температуры и находилась в коматозном состоянии.

Животное не смогло справиться с перитонитом и токсикозом.

«В данной ситуации мы ничем не могли помочь, и никто не смог бы. Увы, это произошло», — сообщили представители фонда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Центр помощи редким видам морских млекопитающих в Репино был открыт в 2014 году и за это время спас более 180 ластоногих. Здесь под наблюдением специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона.

Одним из самых известных обитателей центра является самец ладожской кольчатой нерпы по имени Крошик. После реабилитации его дважды пытались вернуть в дикую природу, но он каждый раз возвращался. Позже к нему присоединился самец ладожской нерпы по имени Шлиссик, который также предпочел жизнь в центре вместо естественной среды обитания.

Ранее енот с детенышами провалился в вентиляцию дома в Ингушетии и застрял.

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