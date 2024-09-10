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В Перми мальчик остался дома с сестрой и выпал из окна десятого этажа

В Перми маленький мальчик выпал из окна квартиры на десятом этаже

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Shutterstock

В Перми трехлетний ребенок остался без присмотра и выпал из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме. За братом должна была присматривать 12-летняя девочка, но она на длительное время отвлеклась. Пока школьница занималась своими делами, младший член семьи залез на подоконник и выпал из окна на десятом этаже. Спасти пострадавшего не удалось.

В следственном комитете организовали проверку. Специалисты ведомства опросили очевидцев, назначили экспертизу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – поделились в ведомстве.

В ведомстве напомнили о том, что не стоит оставлять детей одних и держать окна открытыми в момент, когда в квартире находится ребенок.

До этого в Нижегородской области четырехлетняя девочка с аутизмом поднялась на подоконник и выпала из окна. В этот момент мать находилась на кухне и разогревала ужин. После падения она вызвала медиков. Младший член семьи получил незначительные травмы.

Ранее в Тульской области мальчик упал с седьмого этажа, пока пьяный отец спал.

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