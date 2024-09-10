Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Жуковский возобновил работу после атаки дронов

Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме

close
Shutterstock/Vitalii Matokha

Аэропорт Жуковский возобновил работу в обычном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Международный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме. В 21:00 10.09.24 г. аэропорт возобновил работу по приему и выпуску рейсов», — говорится в сообщении.

Также открыта регистрация пассажиров.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника. На фоне атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

Позднее стало известно, что на территории Жуковского нашли осколки ликвидированного БПЛА. Находившихся в аэропорту пассажиров направили в отели и другие воздушные гавани.

Ранее сообщалось, что ремонт в пострадавшем от атаки БПЛА доме в Раменском завершат за два-три месяца.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами