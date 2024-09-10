Аэропорт Жуковский возобновил работу после атаки дронов

Аэропорт Жуковский возобновил работу в обычном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Международный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме. В 21:00 10.09.24 г. аэропорт возобновил работу по приему и выпуску рейсов», — говорится в сообщении.

Также открыта регистрация пассажиров.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника. На фоне атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

Позднее стало известно, что на территории Жуковского нашли осколки ликвидированного БПЛА. Находившихся в аэропорту пассажиров направили в отели и другие воздушные гавани.

Ранее сообщалось, что ремонт в пострадавшем от атаки БПЛА доме в Раменском завершат за два-три месяца.