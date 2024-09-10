В Петербурге полицейского подозревают в многомиллионной афере

В Петербурге полицейского и его сообщников подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Управления собственной безопасности ГУ МВД России.

По версии правоохранителей, подозреваемые предложили предпринимателю земельный участок за 45 миллионов рублей. При этом мужчины обещали, что помогут перевести землю из лесного фонда в сельскохозяйственные угодья.

В 2022 году сообщники рассказывали бизнесмену о том, что процесс якобы проходит успешно. Сам мужчина передавал им оговоренную сумму по частям.

«Предприниматель перевел им 31,5 млн рублей, прежде чем заподозрил обман», – сообщается в публикации.

Во время мероприятий выяснилось, что к махинациям может быть причастен один из сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как сообщает 47news.ru, участок, который хотел получить предприниматель, находится недалеко от поселка Лесколово, кадастровая стоимость составляет 91 миллион рублей.

Сами подозреваемые, по данным издания, подделали проект распоряжения правительства России о том, что вид участка будет изменен.

Ранее в Крыму адвоката задержали за мошенничество.