Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киеву грозит дефицит питьевой воды

«Киевводоканал»: столица может остаться без воды из-за загрязнения реки Десна

close
Global Look Press

Киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Об этом заявил заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк, передает РИА Новости.

«Десна остается основным видом водоснабжения для <…> Деснянских водопроводных станций», — сказал он.

По словам Костюка, альтернативы водозабору сегодня нет. Он отметил, что потеря такого источника водоснабжения приведет к серьезным последствиям и разбалансировке всей системы.

Замдиректора отметил, что загрязнение Десны усугубляется. «Киевводоканал» дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Костюк признался, что ожидает «худших результатов». В качестве альтернативы он упомянул Днепровскую станцию и артезианские источники.

В конце августа в Киеве и двух областях Украины экстренно отключили электроэнергию.

Ранее на Украине назвали «огромными» потери генерирующих мощностей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами