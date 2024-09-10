В ЕК оценили угрозу Венгрии отправить мигрантов автобусами в Брюссель

Угрозы властей Венгрии отправить мигрантов в Брюссель неприемлемы. Об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Объявление властями Венгрии о намерении отправить нелегальных мигрантов в Брюссель <…> подорвет безопасность Шенгенской зоны», — отметила она.

Хиппер обратила внимание, что Еврокомиссия хочет убедиться, что таких действий со стороны Венгрии «предпринято не будет».

22 августа глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил, что Будапешт будет направлять мигрантов прямо в Брюссель автобусами.

Год назад Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз (ЕС) «законно изнасиловал» Венгрию своей миграционной политикой. Он добавил, что в ближайшие годы Будапешт не намерен о чем-либо договариваться с ЕС по вопросу миграции. Вместо этого власти республики сосредоточатся на защите государственной границы и от иностранцев, и от «брюссельских бюрократов».

Ранее суд Европейского союза оштрафовал Венгрию за систематическое несоблюдение правил ЕС по приему иммигрантов.