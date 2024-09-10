В Красноярске завершился первый этап Кубка Содружества по биатлону

Спортсмены из Подмосковья заработали 3 медали на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото в дисциплине «спринт» получила Анастасия Халили. Также она заняла второе место в гонке преследования на 10 км среди женщин.

Бронзу взял Денис Иродов в масс-старте на 15 км среди мужчин.

По итогам первого этапа кубка Анастасия Халили возглавила общий зачет среди женщин.

Анастасия Халили отметила, что она довольна результатом.

Московскую область на Кубке Содружества по летнему биатлону представляли 13 спортсменов. Всего в соревнованиях принимали участие 100 сильнейших биатлонистов России и Белоруссии.

Первый этап турнира проходил с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске.