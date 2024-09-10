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Малофеев подтвердил, что женился на Львовой-Беловой

Малофеев подтвердил, что сыграл свадьбу с Львовой-Беловой

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РИА Новости

Предприниматель Константин Малофеев подтвердил, что женился на уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Царьград».

Малофеев пояснил, что «несчастье в виде наших разводов позади» и что «теперь произошло рождение новой семьи».

«Моя избранница, моя супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова — самый близкий и дорогой для меня человек», — сказал Константин Малофеев.

С 2003 года Львова-Белова была замужем за священником Русской православной церкви Павлом Когельманом. У бывших супругов девять детей, четверо из них — приемные. Малофеев до этого также состоял в браке, у него трое детей.

О свадьбе стало известно 9 сентября. По данным Baza, бракосочетание молодожены отмечали в ресторане в подмосковном поселке Довиль. На церемонию пригласили большое количество звезд, среди которых были Леонид Агутин, Дима Билан, Григорий Лепс и Валерия. Гостей было около ста человек, среди них — коллеги Львовой-Беловой и омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать свадьбу Львовой-Беловой и Малофеева.

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