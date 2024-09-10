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«Афиша Рестораны» собрала ведущих шефов страны в Ленинградской области

Стартовал гастрономический лагерь для шеф-поваров Chef's Camp

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Freepik.com

В Санкт-Петербурге с 9 по 14 сентября проходит гастрономический лагерь для шеф-поваров Chef's Camp. «Афиша Рестораны» стал генеральным и информационным партнером гастропроекта, сообщает пресс-служба сервиса.

Участие в гастропроекте примут ведущие шеф-повара страны. Как предполагают организаторы проекта, на природе севера Ленинградской области они смогут обменяться опытом, а также найти вдохновение для новых блюд.

«Шефы познакомятся с локальными продуктами фермерских хозяйств Ленинградской области, будут лично собирать грибы и другие ингредиенты на диком острове Медного озера, а после экспериментировать с их приготовлением на живом огне», — говорится в сообщении.

Участие в Chef's Camp примет бренд-шеф ресторанов 0.75 please Александр Кучеров, бренд-шеф ресторанной группы FolkTeam Евгений Цыганов, шеф-повар ресторанов Capito и Bshushu Александр Архипов, шеф-повар ресторана «Айна» Дмитрий Нечитайлов и другие. Модератором программы выступит шеф-повар ресторана Hvoy Владимир Батов.

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