В Челябинске мальчик отпросился с урока, оставил в классе телефон и пропал

Волонтеры Челябинска ищут десятилетнего мальчика, который потерялся после того, как вышел из школы. Об этом сообщает 74.ru.

Как рассказали знакомые, школьник отпросился у учителя, сказав, что плохо себя чувствует. После этого он ушел из школы, но его телефон остался в классе, больше он на связь не выходил, домой не пришел. Где он находится сейчас, неизвестно.

Обеспокоенные родители обратились в полицию Калининского района. На данный момент в поисках участвуют сотрудники МВД, добровольцы.

«Одет мальчик в темно-зеленую куртку и синие брюки. Ушел в сторону Университетской Набережной», – поделились участники поисков.

В пресс-службе МВД по Челябинской области информацию о пропаже подтвердили. Известно, что в поисках участвуют родители школьника. К мероприятиям также присоединились сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

Правоохранители проверяют знакомых и друзей ребенка.

Ранее в Башкирии школьница сбежала из дома из-за невыученных уроков.