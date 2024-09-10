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В Брянской области мужчина затолкал экс-жену в багажник и удерживал против ее воли

В Брянской области мужчину подозревают в том, что он похитил экс-супругу

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Shutterstock

В Брянской области избрали меру пресечения подозреваемому в похищении экс-супруги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следователей, мужчина приехал в населенный пункт, где затолкал бывшую возлюбленную в багажник автомобиля и отправился вместе с ней в другой район области. Там он некоторое время удерживал экс-супругу. О подробностях произошедшего не сообщается.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Следователи ходатайствовали о запрете определенных действий, суд его удовлетворил.

До этого в Тульской области из-за личной неприязни трое россиян решили похитить четвертого. Двое из них проникли в дом и избили пострадавшего подручными средствами, после чего поместили в багажник.

Избиение продолжилось около реки Выпрейка, где мужчине наносили травмы до тех пор, пока он не перестал кричать.

Суд признал напавших виновными, их приговорили к разным срокам, от трех до 17 лет.

Ранее в Оренбурге мужчина затолкал девушку в багажник и увез в неизвестном направлении.

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