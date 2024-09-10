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Охранник из Приморья не пропустил карету скорой в ТЦ и потребовал плату

«Подъем»: во Владивостоке охранник не пропустил скорую помощь на территорию ТЦ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во Владивостоке машина скорой помощи не смогла подъехать к торговому центру к больному из-за действий охранника. Об этом сообщает «Подъем».

Инцидент произошел в ТЦ на Дальнезаводской улице. По словам медиков, они приехали на вызов, но охранник потребовал, чтобы они взяли жетон и заплатили за проезд.

Информацию о произошедшем подтвердили в правительстве Приморья и заявили, что в результате медики смогли добраться до пациента. Там также добавили, что каких-либо правил, запрещающих проезд спецтранспорта на территорию ТЦ, нет.

«Случай пока единственный. Но после работы прокуратуры, надеемся, и последний», – поделились в администрации.

По словам представителей мэрии Владивостока, на ситуацию уже обратили внимание в правоохранительных органах, на данный момент в СК проводят проверку. В произошедшем они усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее пьяный россиянин угнал машину скорой помощи, чтобы просто покататься по поселку.

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