На территории Разданской ТЭЦ в Армении произошел взрыв

Взрыв произошел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении. Об этом сообщает пресс-служба МВД МВД страны.

В ведомстве уточнили время взрыва: 15.49 мск.

«По предварительным данным, шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр», — отметили в пресс-службе, уточнив, что одного человека врачи спасти не смогли.

Сейчас на месте происшествия работают отряды пожарных.

В середине июля взрыв произошел рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны.

2 июля пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян рассказал, что сотрудники полиции получили сообщение о бомбе, установленной в аэропорту «Ширак». Сотрудников аэропорта тогда эвакуировали, территорию воздушной гавани оцепили. На место происшествия выезжали пожарные спасатели и саперы Гюмрийской спасательной службы. В итоге сигнал оказался ложным.

Ранее в Армении завершили следствие по делу группировки, планировавшей теракты.