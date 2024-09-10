Жильцов пострадавшего от атаки дрона дома в Раменском запустили в квартиры

Правоохранители пустили жителей первых шести этажей атакованного БПЛА дома на улице Спортивной в Раменском в их квартиры. Об этом сообщил врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, передает «360.ru».

Сообщается, что жители первых шести этажей здания смогут остаться в своих домах на ночь, поскольку они пригодны для проживания.

«С седьмого по 17-й — проводит мероприятия наш силовой блок. Я отдельно доложу, когда люди смогут зайти в свои жилые помещения, там более серьезный ущерб», — сообщил чиновник.

Временно выселенные из своих квартир жители смогут разместиться на базе «Сатурн» в 10 минутах езды от пострадавшего здания.

Сообщается, что жители атакованного украинским БПЛА дома на Высоковольтной улице смогли попасть в свои дома после завершения работы кинологов. Около 200 выселенных из здания людей разместили в Доме культуры имени Воровского и Доме учителя.

До этого ремонт в пострадавшем от атаки БПЛА доме в Раменском пообещали завершить за 2-3 месяца. На это время лишившихся жилища раменчан поселят в пункты временного размещения.

Ранее жителю Раменского потребовался психиатр после того, как в его квартиру влетел дрон.