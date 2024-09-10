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В Свердловской области бензовоз столкнулся с автобусом, пять пассажиров пострадали

В Свердловской области пять человек пострадали в аварии с бензовозом

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Александр Вильф/РИА Новости

На трассе в Свердловской области пять пассажиров пострадали в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Инцидент произошел на 93-м километре автодороги «ЕкатеринбургТюмень». По данным источника, междугородний автобус столкнулся с бензовозом, который за некоторое время до произошедшего слил большой объем топлива на АЗС.

Во время ДТП у бензовоза произошла утечка топлива, поэтому на месте работают в том числе и сотрудники МЧС.

«Возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя тягача, который решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора», – сообщается в публикации.

В момент аварии в автобусе находились около 20 пассажиров. В аварии пострадали пять человек, в том числе и 15-летний подросток. О характере их травм не сообщается, специалисты оказывают им медицинскую помощь.

Ранее в Ленобласти машину разорвало в аварии с большегрузом.

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