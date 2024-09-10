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Мигранты недовольны очередями в поликлиниках российского региона

Ura.ru: в Тюменской области мигранты возмутились длинными очередями в больницах

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Тюменской области иностранцы возмущены огромными очередями в местных поликлиниках, которые нужно отсидеть, чтобы получить помощь. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник, который поделился информацией на условиях анонимности.

«Недовольство мигрантов связано и с тем, что они должны отпрашиваться с работы для того, чтобы посетить поликлинику. А работодатели к таким моментам относятся негативно. Если отпускают, то ненадолго. А ненадолго не получается», — пояснил источник.

Собеседник СМИ также отметил, что мигранты хотят, чтобы власти более активно отстаивали их права. Например, в плане официального трудоустройства на работу и получения всех положенных при этом социальных гарантий. Источник отметил, что из-за неофициального трудоустройства в случае болезни никто не оплачивает иностранным специалистам больничный лист, а пожаловаться работодателю они не могут, так как это грозит увольнением.

Ранее в Новосибирске десятки иностранцев парализовали работу психиатрической больницы.

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