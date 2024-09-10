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В Тюменской области два человека пострадали в ДТП с трактором

В Тюменской области водитель врезался в трактор, пострадали два человека

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Госавтоинспекция Тюменской области/VK

В Тюменской области произошло ДТП с участием трактора. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 125-м километре федеральной трассы КурганТюмень. По предварительной информации, машина марки Toyota ехала слишком быстро, и врезалась в трактор.

В результате пострадали пассажиры автомобиля – 73-летняя женщина и 33-летний мужчина, обоих доставили в больницу с травмами, об их характере не сообщается. Водителя Toyota спасти не смогли.

На данный момент специалисты ведомства выясняют все обстоятельства аварии.

До этого в Башкирии задержали мужчину. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль трактора и переехал трехлетнего ребенка, который играл со своей сестрой. При этом водитель не имел права управлять транспортным средством, у него не было каких-либо документов на трактор.

Ребенка оперативно госпитализировали, где оказали всю необходимую помощь. Спасти его не удалось.

Ранее в Бурятии пятилетний ребенок на тракторе переехал семилетнего брата.

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