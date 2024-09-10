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Международное агентство повысило кредитный рейтинг Казахстана

Казахстан впервые получил рейтинг Baa1 по шкале агентства Moody's

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Depositphotos

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые в истории Казахстана повысило кредитный рейтинг страны до Baa1 с прогнозом «Стабильный», сообщается в Telegram-канале министерства национальной экономики Казахстана.

Эксперты агентства отметили улучшения институциональной и политической среды и устойчивые темпы диверсификации экономики Казахстана.

Также одной из причин увеличения рейтинга в Moody's назвали успешную борьбу с коррупцией и прогресс в сфере государственного оформления. По мнению экспертов, реформы положительно влияют на политическую стабильность и гражданскую активность в стране.

В отчете агентства обращают внимание и на финансовые показатели в стране. Аналитики отмечают, что в Казахстане наблюдается низкий уровень долга и взвешенная политика по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5% — 3% от ВВП.

Также эксперты агентства положительно оценили работу по улучшению делового климата и привлечению инвестиций в страну. По их мнению, запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы может ускорить административные процессы.

Говоря о развитии транспортно-логистического сектора, эксперты называют эту сферу одним из ключевых факторов роста и диверсификации. Кроме того, перспективы транзита грузов по Транскаспийскому международному торговому маршруту помогут привлечь иностранных инвесторов в разные сферы, включая фармацевтику, пищевую промышленность и другие.

В заключении эксперты агентства Moody's подчеркнули, что повышение кредитного рейтинга способствует укреплению экономической и финансовой стабильности Казахстана, а также улучшению репутации страны на международной арене.

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