Ремонт в пострадавшем от атаки БПЛА доме в Раменском завершат за 2-3 месяца

Заселение в квартиры на 9-13-м этажах пострадавшего от атаки беспилотника дома в Раменском будет возможно лишь через два-три месяца. Об этом со ссылкой на генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова сообщает РИА Новости.

По словам Николова, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 13-й этажи дома в Спортивном переулке Раменского будут временно отселены. Местные власти помогут владельцам вывезти мебель и иные вещи. В течение двух-трех месяцев там будут проводиться восстановительные работы. Режим тишины при этом соблюдаться не будет.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. В одном из высотных домов в подмосковном Раменском от удара беспилотника пострадали 54 квартиры из 102. По словам губернатора Андрея Воробьева, в доме повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы.

Ранее жительница города Раменское рассказала подробности об атаке БПЛА на многоэтажку.