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Молдавия отозвала лицензию телеканала Canal 5

В Молдавии отозвали лицензию у телеканала Canal 5, где выступала оппозиция

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Depositphotos

В Молдавии лишат лицензии компанию Media Content Distribution, владеющую телеканалом Canal 5 и радиостанцией Maestro FM. Такое решение Совета по продвижению инвестиционных проектов распространила пресс-служба правительства республики, передает ТАСС.

«У компании ООО Media Content Distribution отзывается лицензия на сферу деятельности», — уточнили в сообщении.

В решении отметили, что Media Content Distribution предоставила не все запрошенные документы, а также обвинили компанию в сотрудничестве с молдавским оппозиционером Иланом Шором.

В мае в Молдавии уже отзывали лицензии у телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции. Тогда в черный список попали ООО «Телесистем ТВ» («Первый в Молдове», Accent TV), ООО Archidoc Group («Оризонт ТВ») и ООО «Телестар Медиа» (Канал 2 и Канал 3).

Во вторник, 10 сентября, сотрудники полиции Молдавии совместно с прокурорами провели обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа».

Ранее молдавский политик заявил, что Запад готовит из страны площадку для войны.

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