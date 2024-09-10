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В Крыму адвоката задержали за мошенничество

В Крыму адвоката подозревают в мошенничестве в крупном размере

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Pixabay

В Крыму адвокат стала фигуранткой уголовного дела после того, как пообещала местному жителю решить его проблему. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, предприниматель хотел оформить право собственности на жилое помещение. Женщина согласилась помочь ему за 350 тысяч. Предполагалось, что россиянка якобы передаст сумму представителям администрации Керчи, которые решат вопрос.

Довести задуманное до конца адвокату не удалось, так как в ФСБ пресекли противоправную деятельность. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – поделились в ведомстве.

До этого в Польше женщина обманывала благотворительные фонды и получила от них примерно 23,3 миллиона рублей. Женщина рассказала активистам, что ее ребенку требуется дорогостоящее лечение в другой стране. После того, как стало известно об обмане, в отношении матери возбудили дело.

Ранее в Петербурге мошенники обманом завладевали квартирами и не отдавали деньги хозяевам.

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