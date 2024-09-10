«Прижал к стенке»: россиянин напал на семилетнюю девочку в подъезде

В Ярославле жители одного из домов на Звездной улице боятся соседа, который, по их словам, напал в подъезде на семилетнюю девочку. Об этом сообщает местное издание «76.ru».

«Соседка услышала страшные крики, побежала к двери и увидела в глазок, как он прижал ее к стенке и схватил за голову», — поделилась жительница дома, где произошло ЧП.

Женщина отметила, что девочку спасла сестра, которая выбежала и забрала ее в квартиру.

«Он мой сосед сбоку, и как теперь жить? Девочка была в шоковом состоянии, слова сказать не могла, еще он ее за руку схватил», — добавила жительница.

Собеседница подчеркнула, что раньше сосед не был замечен в неадекватном поведении, но теперь жильцы боятся, что все может повториться. Она выразила обеспокоенность безопасностью своей несовершеннолетней дочери и других детей, которые живут в подъезде вместе с задержанным.

В полиции подтвердили, что доставили жителя Ярославля в участок для дальнейших разбирательств.

Ранее в Красноярске школьница напугала извращенца, напавшего на нее в подъезде, криками.