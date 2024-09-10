Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Прижал к стенке»: россиянин напал на семилетнюю девочку в подъезде

«76.ru»: в Ярославле жители дома боятся возвращения соседа, напавшего на девочку

close
Global Look Press

В Ярославле жители одного из домов на Звездной улице боятся соседа, который, по их словам, напал в подъезде на семилетнюю девочку. Об этом сообщает местное издание «76.ru».

«Соседка услышала страшные крики, побежала к двери и увидела в глазок, как он прижал ее к стенке и схватил за голову», — поделилась жительница дома, где произошло ЧП.

Женщина отметила, что девочку спасла сестра, которая выбежала и забрала ее в квартиру.

«Он мой сосед сбоку, и как теперь жить? Девочка была в шоковом состоянии, слова сказать не могла, еще он ее за руку схватил», — добавила жительница.

Собеседница подчеркнула, что раньше сосед не был замечен в неадекватном поведении, но теперь жильцы боятся, что все может повториться. Она выразила обеспокоенность безопасностью своей несовершеннолетней дочери и других детей, которые живут в подъезде вместе с задержанным.

В полиции подтвердили, что доставили жителя Ярославля в участок для дальнейших разбирательств.

Ранее в Красноярске школьница напугала извращенца, напавшего на нее в подъезде, криками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами