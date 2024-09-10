В Курской области ограничили проезд через промышленную зону местной АЭС

Оперативный штаб Курской области принял решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатов. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, власти пошли на такой шаг ради обеспечения безопасности граждан.

«В условиях действующего в регионе режима КТО (контртеррористической операции. — «Газета.Ru») <...> оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС», — говорится в заявлении.

Смирнов уточнил, что объезд будет осуществляться через поселок Иванино. На дорогах для жителей установят дополнительные указатели и специальные таблички с соответствующей информацией.

10 сентября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские военные хотят осуществить ядерный террор на Курской АЭС. Он назвал действия Киева «верхним уровнем терроризма» и подчеркнул, что Москва не будет вести переговоры с другой стороной конфликта до прекращения боевых действий на территории российского региона.

Ранее российский генерал предупредил о последствиях атак на Курскую АЭС.