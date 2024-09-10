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Движение по Каширскому шоссе возобновили

В Домодедово возобновили движение транспорта по Каширскому шоссе

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Движение автотранспорта по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновили в округе Домодедово Об этом сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Движение <…> возобновлено», — написала она.

Хрусталева уточнила, что сотрудники экстренных служб завершили работу на месте падения беспилотника.

Утром во вторник, 10 сентября, Хрусталева сообщала, что в небе над Домодедово сбили БПЛА. Обломки дрона упали на Каширское шоссе. Никто из местных жителей не пострадал. Движение по Каширскому шоссе в районе падения беспилотника было временно перекрыто.

В ночь на 10 сентября украинские беспилотники атаковали девять регионов России. Минобороны сообщило о перехвате 144 дронов, в том числе 20 – над Московской областью. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки, есть жертвы, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раменском выросло число пострадавших при атаке дронов.

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