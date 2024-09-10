В российском регионе жители сделали необычную находку на остановке

В Калининградской области волонтеры, расчищая одну из остановок общественного транспорта, нашли необычную мозаику. Об этом рассказали в паблике проекта «Наследие стен» во «ВКонтакте».

Находку сделала группа волонтеров, работавших на объекте в Гурьевском муниципальном округе. Добровольцы аккуратно счистили более десяти слоев краски и обнаружили под ними мозаику в виде плодового дерева с луной и солнцем.

«Такие остановочные павильоны с мозаичным оформлением в настоящее время редкость. Это наследие, которое надо сохранять и беречь», — отметили представители проекта и попросили администрацию округа не закрашивать остановку.

Добровольцы готовятся полностью очистить остановку от краски до конца года.

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