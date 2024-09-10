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Россиянин, избивший молотком и обваривший кипятком свою мать, получил 17 лет колонии

В Курской области осудили мужчину, избившего молотком и облившего кипятком мать

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Телеграм-канал Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Курской области вынесли приговор мужчине, который избил свою мать молотком, а затем обварил кипятком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Следствие установило, что инцидент произошел 23 августа прошлого года в доме, расположенном в селе Ивановском Рыльского района. Между пьяным мужчиной и его пожилой матерью произошла ссора, в ходе которой россиянин нанес ей множественные удары по телу и голове молотком, а также другим неустановленным тупым предметом. После этого он обварил пенсионерку кипятком из чайника. Спасти ее не удалось.

Курской областной суд признал мужчину виновным по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с испытательным сроком в полтора года. Отмечается, что россиянин в ходе заседания свою вину не признал.

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