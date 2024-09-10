Слуцкий сделал жесткое заявление после атаки на Раменское

Депутат и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство Украины ответит «за все теракты». Так он прокомментировал атаку беспилотников на Раменское, передает РИА Новости.

«Жителям Раменского выражаем самую искреннюю поддержку», — сказал он.

По словам Cлуцкого, противник пытается посеять панику и дестабилизировать обстановку внутри России. Глава комитета Госдумы выразил уверенность, что Украина не добьется этого никогда, «за все теракты» президент страны Владимир Зеленский «ответит сполна».

Он назвал атаку беспилотников на Раменское «новым террористическим актом». Слуцкий пояснил, что терпя поражения на поле боя, Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили сместить «театр военных действий» и «напали на спящих мирных жителей». Депутат напомнил, что это нарушение «всех норм гуманитарного международного права».

В ночь на вторник, 10 августа, украинские беспилотники атаковали девять регионов России. Минобороны сообщило о перехвате 144 дронов, в том числе 20 – над Московской областью. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки, есть жертвы, подробнее – в материале «Газеты.Ru»».

Ранее сообщалось, что в Раменском выросло число пострадавших при атаке дронов.