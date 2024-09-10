Стало известно, куда направили пассажиров аэропорта Жуковский на фоне атаки БПЛА

Большую часть пассажиров рейсов аэропорта Жуковский отвезли в отели или другие воздушные гавани на фоне атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Жуковского.

«Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты», — говорится в сообщении.

Когда воздушную гавань откроют — пока неизвестно. В пресс-службе Жуковского пообещали сообщить соответствующую информацию, когда она станет известна.

За минувшую ночь над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника. 72 беспилотника сбили над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Орловской.

На фоне атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

Позднее стало известно, что на территории Жуковского нашли осколки ликвидированного БПЛА.

Ранее на Украине заявили о планах произвести более миллиона БПЛА.