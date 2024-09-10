Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда направили пассажиров аэропорта Жуковский на фоне атаки БПЛА

РИА Новости: пассажиров Жуковского направили в отели и другие аэропорты

close
Shutterstock

Большую часть пассажиров рейсов аэропорта Жуковский отвезли в отели или другие воздушные гавани на фоне атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Жуковского.

«Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты», — говорится в сообщении.

Когда воздушную гавань откроют — пока неизвестно. В пресс-службе Жуковского пообещали сообщить соответствующую информацию, когда она станет известна.

За минувшую ночь над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника. 72 беспилотника сбили над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Орловской.

На фоне атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

Позднее стало известно, что на территории Жуковского нашли осколки ликвидированного БПЛА.

Ранее на Украине заявили о планах произвести более миллиона БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами