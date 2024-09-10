В Англии сотрудница полиции ранила сама себя, чтобы получить компенсацию, пишет Daily Star. Однако обман женщины был быстро раскрыт.

Оливия Морфью сообщила начальству, что на нее напали и ударили ножом, пока она была при исполнении служебных обязанностей. По факту инцидента началось расследование, в ходе которого выяснилось, что женщина сама нанесла себе увечья, надеясь получить компенсацию. Кроме того, британка подала ложные отчеты, по которым ей и должны были прийти выплаты.

«После завершения расследования в апреле мы передали материалы дела в Королевскую прокурорскую службу», — прокомментировали в полиции.

Оливия была уволена со службы и предстанет перед судом. Если ее признают виновной в даче ложных показаний и мошенничестве, ей грозит тюремный срок и штраф.

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