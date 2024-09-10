Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница полиции ранила сама себя, чтобы получить компенсацию

Daily Star: в Англии сотрудница полиции ранила сама себя, надеясь получить компенсацию

close
Olivia Morphew/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии сотрудница полиции ранила сама себя, чтобы получить компенсацию, пишет Daily Star. Однако обман женщины был быстро раскрыт.

Оливия Морфью сообщила начальству, что на нее напали и ударили ножом, пока она была при исполнении служебных обязанностей. По факту инцидента началось расследование, в ходе которого выяснилось, что женщина сама нанесла себе увечья, надеясь получить компенсацию. Кроме того, британка подала ложные отчеты, по которым ей и должны были прийти выплаты.

«После завершения расследования в апреле мы передали материалы дела в Королевскую прокурорскую службу», — прокомментировали в полиции.

Оливия была уволена со службы и предстанет перед судом. Если ее признают виновной в даче ложных показаний и мошенничестве, ей грозит тюремный срок и штраф.

Ранее в Англии сиделка украла у пенсионеров деньги, которые они копили на круиз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами