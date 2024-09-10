Врач рассказала, как гаджеты влияют на детское здоровье

Чрезмерное использование смартфонов и планшетов может спровоцировать нарушение осанки, ожирение и диабет у ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Кроме того, по ее словам, гаджеты снижают детскую активность в реальном мире, что приводит к проблемам с обучением.

«Постепенно ухудшается качество почерка, снижается грамотность, нарушается память и способность концентрироваться. Дети, проводящие много времени с гаджетами, часто испытывают сложности с усидчивостью и становятся менее внимательными», — отметила специалист.

Она добавила, что синий цвет от экранов нарушает циркадные ритмы, что негативно влияет на качество сна.

В сентябре Министерство здравоохранения РФ опубликовало рекомендации по использованию детьми и подростками мобильных телефонов, чтобы гаджеты не наносили здоровью школьников вред.

Так, родителям порекомендовали брать детям смартфоны, а не кнопочные телефоны, и выбирать модели с более низким уровнем излучения — на эту характеристику указывает показатель SAR в паспорте устройства. Эксперты подчеркнули, что важно избегать разговоров, когда гаджет находится на зарядке, а также в экранированных пространствах, вроде подземных переходов и метро.

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