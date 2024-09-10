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Россиянин влез в кредиты и отдал мошенникам 4 млн рублей, позволив себя запугать

В Пскове мужчина взял в кредит 4 млн рублей, чтобы отдать их мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

В Пскове мужчина позволил мошенникам себя запугать и лишился 4 млн рублей, которые взял в кредит. Об этом сообщает интернет-портал «ВЛуки.ру».

По информации портала, мужчине 1983 года рождения несколько дней поступали звонки от неизвестного, который называл себя «сотрудником финансового мониторинга». Аферист убедил россиянина, что кто-то якобы получил доступ к его банковским счетам.

Мужчина поверил злоумышленнику и согласился выполнять его инструкции, чтобы избежать потери средств. По указанию мошенника россиянин перевел на указанные преступником счета 4 млн рублей, которые были взяты в кредит.

Когда горожанин понял, что его обманули, он обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пскове женщина взяла кредит, чтобы заработать на инвестициях в мошенников.

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