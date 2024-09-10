Американского наемника приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Наемника из США заочно приговорили к 14 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет ТАСС.

«На основании доказательств, собранных Следственным комитетом РФ, суд заочно вынес приговор гражданину США Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Недавно сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил украинца Евгения Монастырева к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 37-летнего гражданина Украины Сергея Линника, который завербовал жителя Краснодара в группировку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Суд приговорил украинца к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее жителя Севастополя заочно приговорили к 16 годам колонии за госизмену.