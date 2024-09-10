Россияне стали чаще покупать умные устройства для школы и после 1 сентября

Умные часы в этом году вновь стали самым востребованным гаджетом в преддверии начала учебного года, следует из исследования аналитиков объединенной сети «МегаФона» и Yota.

Смарт-часы в августе покупали на 72% чаще, чем в июле. При этом в сентябре на некоторые модели устройств спрос также рос. В частности, за первые 3 дня сентября детских часов было куплено столько же, сколько за половину июня.

Также в августе родители стали на 44% чаще покупать для детей ноутбуки, на 28% — колонки и на 60% — лампы. В общей сложности за последние 10 дней августа было куплено 40% от общего объема проданных в этом месяце смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов. При этом на последнюю неделю пришлось 30% продаж умных колонок, 20% продаж смарт‑часов и более трети продаж детских часов. Спрос на ноутбуки в течение всего августа был равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12% покупок.

Как отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов, родители всегда активно покупают гаджеты для своих детей.

«Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе», — сказал он.

Исследование проводилось во всех регионах России, в которых представлена розничная сеть «МегаФона» и Yota.