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Молдавские власти обвинили местную православную церковь в связях с РФ

РИА: власти Молдавии подозревают местную православную церковь в связях с Москвой

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Dmitry Erokhin/Shutterstock/FOTODOM

Молдавские власти обвиняют православную церковь страны в связях с Москвой и считают это угрозой национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления президента Молдавии Майи Санду и других политиков.

Санду в недавнем обращении призвала священников «держаться подальше от политики» и сосредоточиться на продвижении христианства. Ее заявление прозвучало после августовского визита молдавских клириков в Москву с целью паломничества.

Отмечается, что молдавские СМИ, связанные с властными структурами, сообщили, что священникам якобы вручили банковские карты, на которые будет приходить плата за информационную кампанию против Санду и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. Само же паломничество в РФ якобы финансировал лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Синод Молдавской православной церкви призвал власти прекратить давление на духовенство и рассказал, что к священникам страны приходят с обысками без каких-либо на то оснований.

29 августа молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) может быть закрыта.

Позже Санду опровергла сообщения о планах по запрету в стране молдавской Православной церкви. По ее словам, заявления депутата Шоймару не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее в Молдавии заявили о рейдерском захвате православной церкви со стороны Румынии.

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