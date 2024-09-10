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Кировчанка после общения с сотрудником почты отдала мошенникам взятые в кредит деньги

В Кирове женщина отдала мошенникам 1,5 млн рублей, поговорив с сотрудником почты

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Depositphotos

В Кирове 40-летняя женщина поговорила с якобы сотрудником почты и лишилась взятых в кредит денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, неизвестный позвонил россиянке, представился сотрудником почты и сообщил, что ей якобы должно поступить письмо с важными документами, а для его получения необходимо назвать код из СМС-сообщения. Кировчанка последовала инструкции злоумышленника, и после этого ей позвонили уже фальшивые представители правоохранительных органов.

Липовые стражи порядка запугали женщину тем, что та, назвав код из СМС, передала злоумышленникам свой аккаунт в «Госуслугах» и теперь те якобы берут на нее кредиты. Решить вопрос мошенники предложили взятием займов и отправкой средств на «защищенную банковскую ячейку».

Россиянка вновь последовала инструкции, взяла в кредит 2 млн рублей и успела перевести аферистам 1,5 млн из них. Она также рассказала о произошедшем мужу, который объяснил ей, что та стала жертвой мошенников.

После этого женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества в крупном размере и незаконного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка взяла кредиты, продала жилье в Москве и отдала аферистам 36,3 млн рублей.

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