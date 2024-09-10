В Курской области временно объявляли ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

В 14:52 Смирнов заявил, что в регионе отменен сигнал ракетной опасности. Таким образом, сигнал об опасности был отменен уже спустя 16 минут.

10 сентября врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко сообщил, что на данный момент от вторжения Украины на территорию российского региона пострадали 240 местных жителей.

В этот же день врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону ЧС и утратившие имущество могут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека.

Ранее военный эксперт раскрыл подробности ситуации под Курском.