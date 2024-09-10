Врач раскрыла, бывает ли ожирение врожденным

Врожденного ожирения не бывает. При этом существуют факторы, которые приводят к его появлению у детей, такие как рацион питания, режим, психологическое состояние. Об этом в интервью РИАМО рассказала детский врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Александрова.

«Абсолютно все дети рождаются с нормальным количеством жировых клеток, даже если у родителей избыток веса. Поэтому нормальный вес у ребенка — это фактор, который полностью зависит от его родителей. К тому же ожирение относится к состояниям, которые гораздо легче предупредить, чем потом лечить», — сказала специалист.

Она добавила, что особенно важно следить за весом и общим состоянием ребенка в период полового созревания, когда происходит перестройка гормональной системы.

До этого Александрова предупреждала, что сладкие газированные напитки оказывают негативное влияние на детский организм. Чрезмерное их употребление может привести к ожирению и сахарному диабету.

Правильный рацион питания, достаточные физические нагрузки и полноценный сон — ключевые факторы в профилактике детского ожирения, подчеркнула врач.

Ранее ученые назвали режим дня, повышающий риск сахарного диабета.