Во Владивостоке мигрант пытался раздеть двух девочек в подъезде жилого дома

Во Владивостоке иностранец приставал к двум несовершеннолетним девочкам и пытался их раздеть. Об этом сообщает портал Vladivostok1.

Инцидент произошел в одной из владивостокских многоэтажек 8 сентября, иностранец зашел в подъезд за двумя девочками, он начал приставать к несовершеннолетним и попытался снять с них одежду. Подруг спас сосед, который спугнул злоумышленника.

Мигрант с места происшествия скрылся, но спустя некоторое время был задержан представителями добровольной дружины «Добрые». Он заявил, что девочки якобы сами заманили его в подъезд. Родители напуганных школьниц обратились в правоохранительные органы.

Произошедшим также заинтересовались в СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге прохожие задержали гражданина Киргизии, который приставал к 13-летней девочке. Мигрант подсел к пострадавшей на скамейку возле Дворца молодежи и совершил действия сексуального характера. Испуганная школьница обратилась к взрослым, оказавшимся поблизости, и рассказала о произошедшем, прохожие не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и вызвали полицию.

Ранее в Балашихе мигрант приставал к девочке в магазине и пытался ее поцеловать.