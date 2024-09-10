Гид с помощью пустых бутылок спас отдыхающих, которых уносило в море на Сахалине

На Сахалине гид туристической компании спас двоих людей, которых уносило в море. Об этом сообщает astv.ru.

По информации издания, инцидент произошел 20 августа неподалеку от южного кольца Слепиковского мыса, по которому гид возвращался с экскурсии с группой московских туристов. В какой-то момент на дорогу выскочил мужчина с веревкой и стал кричать, что людям нужна помощь.

Гид вышел из автомобиля и заметил два силуэта далеко в море. Мужчина надел гидрокостюм, взял пустые пятилитровые бутылки из багажника и поспешил на помощь.

Сначала ему удалось добраться до женщины, которая к тому моменту уже выбилась из сил, и выдать ей одну из наполненных воздухом емкостей, чтобы той было легче держаться на воде. Затем он поплыл к мужчине, находившемуся примерно в 20 метрах от нее, и также оказал ему помощь.

Сначала гид помог обоим добраться до косы, а затем и до берега. Выяснилось, что отдыхающие отправились купаться в месте, где присутствуют «тягуны» — сильные течения от берега в море.

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